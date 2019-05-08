المجلس العسكري السوداني يقيل 4 قيادات ويضع آخرين قيد الإقامة الجبرية

أقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عددا من المسؤولين البارزين في البلاد من مناصبهم.

فيما وضع المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

جاء هذا بعد أن أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس عددا من القرارات.

أعفى بموجبها كل من محمد عبد الرحمن محمد مختار، الأمين العام لديوان الزكاة وتعيين محمد بابكر إبراهيم خلفا له.

وإعفاء الدكتورة فاطمة أحمد فضل مضوي، المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر وتعيين سيف الدين عبدالرحيم محمد أحمد خلفا لها.

وإعفاء إيمان فتح الرحمن سالم، المفوض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان وتعيين حورية إسماعيل عبدالمحسن خلفا لها.

كما أعفى الدكتور طلال الفاضل مهدي الطاهر المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي بشير محمد الماحي خلفا له.

من جهة أخرى، تم وضع مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق قيد الإقامة الجبرية.