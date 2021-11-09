المجلس الوطني الصحراوي يدين بشدة العدوان الهمجي ضد الرعايا الجزائريين

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، محمد هاني، وفدا يضم نوابا من المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية أدوا له زيارة مجاملة.

وانتهز رئيس الوفد، الفرصة ليقدم تعازيه في مقتل الجزائريين الثلاثة على الأراضي الصحراوية. معبرا عن الإدانة الشديدة لهذا العدوان الهمجي الذي ارتكبه نظام دأب على الخرق السافر لمبادئ حقوق الإنسان.

وحسب بيان للمجلس، جدد محمد هاني، موقف الجزائر الداعم والمساند للقضية الصحراوية في مختلف المحافل الدولية.

وقال هاني، أن هذا اللقاء يشكل لبنة جديدة تضاف إلى صرح التعاون البرلماني بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الوطني الصحراوي.

مشددا على أن هذا التعاون، يجب أن يتدعم بإنشاء مجموعة برلمانية للصداقة في أقرب الآجال.

وشكل هذا اللقاء سانحة للتطرق إلى جريمة اغتيال الجزائريين الثلاثة من طرف قوات الجيش المغربي.

كما أكد رئيس اللجنة، في هذا الخصوص، موقف الدولة الجزائرية الذي جسده تصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عندما أعلن بأن هذا العدوان لن يمضي دون عقاب.

ومن جهته، عبر رئيس الوفد، بلة محمد سالم أهيليد، عن شكره، باسم رئيس المجلس الوطني الصحراوي، للجزائر على الدعم الذي ما فتئت تقدمه للقضية الصحراوية.

وثمن ذات المتحدث، دعم الجزائر، للعديد من القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وعلى صعيد التعاون البرلماني، شدد رئيس الوفد الصحراوي على أهمية تشكيل مجموعة برلمانية للصداقة.

كما عبر ذات المسؤول، عن تقديره للمجلس الشعبي الوطني نظير مساهمته الدائمة في تكوين إطارات المجلس الوطني الصحراوي.

وأورد رئيس الوفد الصحراوي، بأنها عادة حميدة دأب عليها البرلمان الجزائري تدخل في إطار الدعم الجزائري اللامشروط للقضية الصحراوية.

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