المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينوه بدور الجزائر في دعم اللاجئين الصحراويين

نوه المجلس الوطني لحقوق الانسان، بدور الجزائر في دعم اللاجئين الصحراويين، عبر تحسين الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين، قرب تندوف. وقال المجلس إن “الجزائر تبذل مجهودات متواصلة ومستمرة في تحسين البنية التحتية والمرافق الأساسية، لفائدة اللاجئين الصحراويين”.

وأضاف المجلس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أن الجزائر تعمل بكل ما يتعلق بالتكفل باللاجئين الصحراويين، مع فريق الأمم المتحدة المعتم. خاصة –يضيف- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالات الامم المتحدة الاخرى التي تدعم برنامج اللاجئين الصحراويين”.

وفي سياق آخر، أوضح المجلس،أن الجزائر تسعى بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتكثيف الجهود لمواجهة كورونا بين اللاجئين. وهذا من خلال الدعوة والتوعية بالتحديات التي يواجهها اللاجئون، وتعبئة موارد اضافية للاستجابة لطلبات واحتياجات اللاجئين وضمان حصولهم على اللقاح”. ودعا المجلس إلى “ضرورة فتح المجال بشكل واسع، فيما يتعلق بحصول كل اللاجئين على اللقاح، مادام الفيروس لا يختار ضحاياه”.