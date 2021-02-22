المجلس الوطني لنقابة الصيادلة يدين بشدة دعوة النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص إلى الإضراب

أعلن رئيس المجلس الوطني لنقابة الصيادلة عبد الكريم طواهرية، عن إدانته للتصريحات ودعوات الإضراب التي دعا إليها الصيادلة.

وحسب بيان للنقابة، فقد أدان المجلس بشدة تصريحات والدعوات الى الاضراب التي تصدرها النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص.

وأوضح المجلس، أنه على النقابة تقديم مقترحات بناءة من أجل تحسين الوضعية المهنية وحماية صحة المواطنين.

وشدّد المجلس على ضرورة التضامن وبذل الجهود من طرف جميع الصيادلة لمواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19.

وجدّد المجلس الوطني لنقابة الصيادلة دعمه للإصلاحات التي شرع فيها والتي يشاطرها الى جانب الفاعلين الآخرين لتطوير قطاع الصيدلة.