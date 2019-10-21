المجموعة البرلمانية للصداقة مع الصحراء الغربية تدين تصريحات سعداني

أكدت المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة الجزائر-الصحراء الغربية، اليوم الإثنين، أن القضية الصحراوية هي إحدى أولويات نضال الشعب الجزائري.

وقالت المجموعة البرلمانية في بيان لها، إن القضية الصحراوية، إنسانية وسياسية عادلة، تبنتها دول وشعوب وبرلمانات ومنظمات حكومية وغير حكومية، نظرا لشرعيتها.

وأشارت أنها قضية يتمسك بها الشعب الصحراوي، ويقاوم من أجلها بسلمية وحضارية، ويكافح من أجلها ممثلهم الشرعي والوحيد، جبهة البوليزاريو.

وأكد بيان المجموعة البرلمانية أن الصحراء الغربية دولة مؤسسة للاتحاد الافريقي، وعضو فاعل في البرلمان الافريقي، وفي كل مؤسسات الحكامة الافريقية.

كما أن للحكومة الصحراوية ممثليات دبلوماسية في عشرات الدول، وتشارك في مختلف الفعاليات متعددة الأطراف التي ينظمها الاتحاد الإفريقي.

وقال البيان أن هذا يؤكد رفض الشرعية الدولية للاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، وتنديد بالاستغلال غير القانوني للموارد الباطنية والبحرية المملوكة للصحراويين.

وأضاف البيان أن “المواقف الجزائرية، ودعوتها لإيجاد اتفاق بين طرفي النزاع، تقوم على قناعات تاريخية وقانونية لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره”.