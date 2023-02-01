المحامون في وقفة احتجاجية تنديدا بقتل زميلهم جمال الدين شاوي

نظم أصحاب الجبة السوداء اليوم الاربعاء وقفة أمام المحاكم و المجالس القضائية عبر ربوع الوطن، استنكارا لجريمة القتل التي راح ضحيتها المحامي المغدور جمال الدين شاوي من منظمة المحامين بقسنطينة، بعد تعرضه الى طلقة نارية على مستوى الرأس حسب ما كشفه تقرير تشريح الجثة بعد العثور عليها مدفونة في شكل قبر على قارعة الطريق السيار بقرية التوميات بولاية سكيكدة.

وجاءت الوقفة هاته لموقف إتخذه أمس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين برئاسة النقيب ابراهيم، الذي وصف الجريمة في بيان له بالعمل الجبان الذي تم بأيادي أثيمة، مطالبة بالكشف عن الجناة وتسليط القصاص عليهم.

وعلى مستوى مجلس قضاء العاصمة وقف مجموع المحامون في ساحة الفناء، في وقفة احتجاجية تنديدية، مقاطعين الجلسات لمدة ساعة. وفي ذات السياق كشف بيان أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة أن المحامي الضحية جمال الدين شاوي” الذي تم العثور عليه جثة هامدة أول أمس الإثنين، قد تم قتله برصاصة في الرأس. وأوضح البيان أن المعاينة الميدانية للجثة قبل وبعد نقلها إلى المستشفى بينت أن صاحبها أصيب بطلق ناري على مستوى الرأس. كما كشف أيضا أنه لم يتم العثور على أية آثار عنف على باقي الجثة، مضيفا أن التحقيق الابتدائي مازال مستمرا تحت إشراف النيابة إلى غاية الكشف عن الجناة. وكان المحامي جمالي الدين شاوي قد تم التبليغ عن فقدانه لدى مصالح الدرك يوم 22 جانفي المنصرم، قبل أن يتم إطلاق حملة بحث عنه شاركت فيها كل المصالح المختصة إلى جانب مواطنين.