المحترف الأول.. إتحاد خنشلة يكتسح بارادو بثلاثية ويعمق جراحه

حقق إتحاد خنشلة فوزاً مستحقا، اليوم السبت، ضد ضيفه أتلتيك بارادو، برسم الجولة 21 من المحترف الأول.

وإفتتح المهاجم بايزيد الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 30، رافعا رصيده لثمانية أهداف وهداف المحترف الأول هذا الموسم.

وأضاف المهاجم إلياس يعيش الهدف الثاني لإتحاد خنشلة، في الدقيقة 45 من الشوط الأول للمباراة، ووسع المهاجم ماكسويل باكوه الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز، رفع إتحاد خنشلة رصيده للنقطة 30 بالمركز الخامس، فيما تعقدت وضعية أتلتيك بارادو بهذه الخسارة، وتجمد رصيدها في النقطة 17 بالمركز 14.