المحترف الأول ينطلق اليوم والرهان إنهاء هيمنة شباب بلوزداد

ينطلق اليوم الجمعة، الموسم الجديد 2023-2024، من بطولة المحترف الأول، بإجراء 3 لقاءات، على أن تتواصل غدا السبت وبعد غد الأحد فعاليات جولة الافتتاح.

وستكون الجولة الأولى، مبتورة من مواجهتين أطرافها معنية بمشاركة خارجية، الأولى بين اتحاد العاصمة وأتليتيك بارادو، المبرمجة يوم 27 سبتمبر الجاري. بسبب مشاركة الاتحاد في نهائي “السوبر الإفريقي” اليوم الجمعة، والثانية بين شباب بلوزداد والاتحاد السوفي، بسبب مشاركة الشباب في الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال.

وبالعودة إلى برنامج اليوم، سيحل وفاق سطيف، ضيفا ثقيلا على اتحاد خنشلة، بملعب “حمام عمار” بداية من الساعة 16:00، في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.

في حين سيكون وصيف الموسم الفارط، شباب قسنطينة، على موعد مع صدام قوي، أمام صاحب المركز الرابع في النسخة الماضية، مولودية البيض، في لقاء سيحتضنه ملعب “زكريا مجدوب” عند الساعة 16:00.

بينما سيكون ختام برنامج اليوم الجمعة، مثيرا بقمة تعد بالكثير بين حامل لقب كأس الجمهورية أولمبي الشلف، والجار الضيف مولودية وهران، بملعب “محمد بومزراق” بداية من الساعة 19:00.

ويرتقب أن تشهد النسخة الحالية من المحترف الأول، منافسة قوية بين عدة أندية بهدف واحد، وهو إزاحة شباب بلوزداد من عرش الكرة الجزائرية، بعد تتويجه بـ 4 ألقاب متتالية، الأمر الذي دفع كبار الأندية لإبرام صفقات قوية، على أمل التتويج بالبطولة.

برنامج لقاءات اليوم:

16:00

اتحاد خنشلة – وفاق سطيف

مولودية البيض – شباب قسنطينة

19:00

أولمبي الشلف – مولودية وهران