المحكمة الدستورية: إستلام 52 محضر تركيز الأصوات.. لم نتلقَ أي طعن

قال أحمد إبراهيم بوخاري المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة في المحكمة الدستورية، إنه تم استلام لحد الساعة 25 محضر تركيز الأصوات.

وقال بوخاري في تصريح صُحفي اليوم الإثنين، إنه وفيما يخص محاضر تركيز نتائج التصويت تم استلام 52 محضرا. في انتظار استلام باقي المحاضر والتي ستبلغ 58 محضرا. مضيفا أنه وبخصوص اللجان الانتخابية الولائية داخل الوطن ومحضر التصويت للمقيمين بالخارج. فإن اللجان الإنتخابية الولائية لداخل الوطن لها آجال 72 ساعة. مايعني أن اللجان مازالت في اجالها المحددة حسب المادة 272 من نظام الإنتخابات. بالإضافة كذلك إلى 96 ساعة من قبل اللجان الإنتخابية للمقيمين بالخارج.

وأشار بوخاري، إلى أنه ولحد الساعة لم تتلقَ المحكمة الدستورية أي طعن. بالرغم من أن المترشحين لهم الحق في إيداع الطعون بعد 48 ساعة من إعلان السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن النتائج المؤقتة.

كما أكد أن المحكمة الدستورية، باشرت دراسة كل المحاضر من قبل أعضاء المحكمة الدستورية الذين تولى رئيس المحكمة تعيينهم مقررين لدراسة كل المحاضر.