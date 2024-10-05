المحكمة الدستورية تُنظم مسابقة وطنية

أعلنت المحكمة الدستورية، عن تنظيم مسابقة وطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية لفائدة المحامين المتربصين.

وحسب بيان للمحكمة، اليوم السبت، ستتناول المسابقة موضوع “مدى تطابق التشريع والتنظيم، خاصة المتعلق منه بالشغل والتشغيل”، مع مقتضيات المادة 68 من الدستور.

وسيتم تنظيم هذه المسابقة، بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخصصت في طبعتها الأولى لفائدة المحامين المتربصين التابعين لمنظمات المحامين لنواحي: قسنطينة، المدية، معسكر، وهران، الجزائر وورقلة.

وتهدف مسابقة أحسن مرافعة إلى “تعريف الشباب ممارسي القانون بالتحديات المرتبطة بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا. وتحسيسهم بدور المحامين في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية. وتعميق معرفتهم بالنص الدستوري والمنازعات الدستورية”.

وجاء اختيار هذه المنظمات في هذه الطبعة الأولى من المسابقة، بالنظر إلى “استفادة المحامين والأساتذة الجامعيين من ملتقيات ودورات تكوينية. وأيام دراسية في موضوع الدفع بعدم الدستورية. نظمتها المحكمة الدستورية في كل من الجزائر، قسنطينة، وهران، بشار، تامنغست، غرداية، الوادي، أدرار، ورقلة”.

وبخصوص شروط وإجراءات المشاركة في المسابقة والرزنامة، دعت المحكمة الدستورية إلى الإطلاع على موقعها الالكتروني:

https://co ur-constitutionnelle.dz/ar

وصفحتها الرسمية على الفيسبوك

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