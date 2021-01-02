المحكمة العسكرية بالبليدة.. انطلاق محاكمة الجنرال توفيق السعيد بوتفليقة وطرطاق

انطلقت صبيحة اليوم محاكمة كل من الفريق محمد مدين المدعو “توفيق” والسعيد بوتفليقة والجنرال عثمان طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال الويزة حنون بمجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار اونلاين” فإن المحاكمة انطلقت في حدود الساعة 9:00 صباحا بعد قبول غرفة الاتهام بالمحكمة العليا الطعن بالنقص الذي تقدم به المتهمون بخصوص الاحكام الصادرة في حقهم بتهم جزائية

ووجهت للمتهمين تهم متمثلة في التآمر ضد الجيش و المساس بأمن الدولة حيث تم اعتماد محامي واحد لكل متهم.

للإشارة فقد أصدر القاضي العسكري عقوبة تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا ضد المتهمين في قضية الحال بتاريخ 28 أكتوبر 2019.

وكانت العقوبة قد خفتت بالنسبة للأمنية العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة.