محاكمة الفريق توفيق ولويزة حنون وطرطاق والسعيد بوتفليقة غدا السبت

كشف المحاميان خالد برغل وميلود براهيمي، أن محاكمة موكلهما الفريق محمد مدين، رفقة المتهمين معه ستكون غدا السبت.

ويتابع الفريق مدين المعروف باسم “التوفيق“، أمام القضاء العسكري، في القضية المسماة التآمر للمساس بسلطة الجيش والمساس بأمن الدولة.

وقال المحاميان إنه جرى إبلاغهما ليلة أمس، عبر رسائل نصية قصيرة، عن برمجة المحاكمة أمام مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة.

وقضت المحكمة العليا، قبل 40 يوما، بقبول الطعون التي تقدم بها النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة، والمتهمون الأربعة في القضية.

ويُتابع رفقة الفريق توفيق، كل من لويزة حنون وعثمان طرطاق والسعيد بوتفليقة، بتهمة التآمر للمساس بسلطة الجيش والمساس بأمن الدولة.

وقررت المحكمة العليا بموجب قبول الطعون شكلا ومضمونا، إحالة القضية وأطرافها على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

كما قررت المحكمة العليا مثول المتهمين أمام تشكيلة أخرى بمجلس الاستئناف العسكري، للفصل فيها طبقا للقانون.