المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض في قضايا فساد هدى ايمان فرعون

رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال سابقا إيمان هدى فرعون. في قضايا الفساد المتابع بها.

تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للانترنت FTTH. والمتابعة فيه رفقة إطارات بوزارة البريد والاتصال من بينهم الامين العام السابق للوزارة. والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر.

إلى جانب هذا متابعتها ايضا في قضية منح إمتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف. وهو ماكبد خزينة الدولة مبالغ مالية ضخمة .

وللتذكير سبق وان تم الحكم على هدى ايمان فرعون بعقوبات سالبة للحرية بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ

ووجهت لايمان هدى فرعون. ومن معها تهم ثقيلة تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات. وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.