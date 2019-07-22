المحكمة العليا تستمع لواليي سعيدة السابق والحالي في قضية طحكوت

المستشار المحقّق أمر بالإفراج عنهما واستئناف أمر النيابة العامة

توجيه 5 تهم للوح سيف الإسلام من بينها إساءة استغلال الوظيفة والرشوة

أصدر، أمس، المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمرا بالإفراج عن والي سعيدة الحالي، لوح سيف الإسلام، وكذا سابقه جلول بوكرابيلة.

واستأنفت النيابة العامة هذا الأمر في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، حيث وجهت للوالي لوح سيف الإسلام خمس تهم.

أصدرت المحكمة العليا بيانا حول الاستماع إلى واليي سعيدة الحالي، لوح سيف الإسلام، وكذا سابقه جلول

بوكرابيلة، وقالت المحمكة العليا في بيان للنائب العام إن المستشار المحقق بالمحكمة العليا استمع إلى سيف الإسلام لوح اليوم في قضية رجل الأعمال طحكوت.

وحسب ذات المصدر، فإن الوالي الحالي لسعيدة يتابع في جنح منح عمدا امتيازات للغير على نحو

يخرق القانون وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية.

كما أصدر المستشار المحقق أمرا بالإفراج عن لوح سيف الإسلام واستأنفت النيابة العامة هذا الأمر.

للإشارة، استمع القاضي المحقق على مستوى المحكمة العليا للسيناتور، عمار غول، لأول مرة في قضايا فساد

بعد تنازله عن الحصانة، في ملفي كل من رجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد، ليأمر بعد

ذلك بإيداعه سجن الحراش، بعدما وجّه له عدة تهم تتعلق بالفساد، على غرار جنحة منح عمدا للغير

امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى جنح إساءة

استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وكذا تعارض المصالح

والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية، وذلك بناء على منصبه السابق كوزير للأشغال العمومية ووزير للسياحة.

وفي سياق ذي صلة، استمع أيضا المستشار المحقق لوالي العاصمة، عبد القادر زوخ، في قضية رجل

الأعمال محي الدين طحكوت، الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية بعدما وجّهت له عدة تهم تتعلق

بالفساد هو الآخر، على غرار جنحة منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.