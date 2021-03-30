المحكمة العليا تُنظم يوما دراسيا بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة غدا

تنظم المحكمة العليا، غدا الأربعاء، يوما دراسيا بعنوان تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانونين الجزائري والفرنسي.

وحسب بيان لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، سيتم تنظيم هذا اليوم الدراسي بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي.

ويساهم في تنشيط هذا اليوم الدراسي عدد من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.

وكذا قضاة من محكمة النقض الفرنسية ومحامي معتمد لدى محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين.

بالإضافة إلى شنتال أرنس الرئيسة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية التي ستحضر اليوم الدراسي عن بعد.

وسيلقي بلقاسم زغماتي وزير العدل، كلمة بهذه المناسبة.

ويتناول اليوم الدراسي أهم الجوانب الإجرائية للطعن بالنقض في شقيه المدني والجزائي سواء في القانون الجزائري أو الفرنسي.

مع تسليط الضوء على كيفية تحسين أساليب العمل القضائي ودور هيئة الدفاع في هذا الميدان.

بالإضافة إلى إبراز أهمية التخصص وآثاره الإيجابية على نوعية القرارات الصادرة وعلى تقليص آجال الفصل في القضايا.

وستختتم الأشغال بتقديم جملة من التوصيات ترمي إلى إقتراح تعديل النصوص الإجرائية ذات الصلة.