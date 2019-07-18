المحكمة العليا: “غول متابع بـ 5 جنح ثقيلة في قضية علي حداد”

كشفت المحكمة العليا اليوم الخميس، الجنح المتابع بها الوزير والسيناتور السابق، عمار غول.

وفي إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى عمار غول، في قضية علي حداد.

وحسب بيان المحكمة العليا، يتابع غول بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.

بالإضافة لجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية.

وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.