المحكمة المصرية تلغي أحكاما بالحبس ضد 16 متهما في قضية “التمويل الأجنبي”

قضت محكمة النقض المصرية الخميس بإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق 16 متهما، بينهم ثلاثة أمريكيين، في قضية “التمويل الأجنبي”.

في حين تقرّر محاكمتهم من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة.

القضية تعود أحداثها إلى عام 2013، حين اتهمت السلطات المصرية 43 شخصا بينهم 29 أجنبيا يعملون لدى خمس منظمات غير حكومية.

بتلقي تمويل أجنبي، وأثارت تلك القضية توترا في العلاقات بين القاهرة وعدة دول أجنبية.

واستنادا إلى مصادر قضائية مصرية، إن المتهمين الـ16 الذين صدرت عليهم الأحكام حضوريا في قضية التمويل الأجنبي.

ستعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة ، مضيفة أن حكم محكمة النقض تضمن أيضا إلغاء غرامات مالية.

قررتها محكمة الجنايات على الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس مع إيقاف التنفيذ.

وكانت السلطات قد قدمت 43 شخصا بينهم 29 أجنبيا إلى المحاكمة عام 2012 بتهمة تلقي تمويل أجنبي.

وفي جوان 2013 عاقبت محكمة جنايات القاهرة خمسة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عامين، فيما عاقبت 11 متهما بالحبس.

كما أصدرت أحكام غيابية على باقي المتهمين وعددهم 27 متهما بالحبس 5سنوات لكل منهم.