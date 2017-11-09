«المخزن يحاربنا بالمخدرات والدعارة.. وهكذا سيسقط عرشه»

وزير خارجية الصحراء الغربية محمد سالم ولد السالك:

«الملك محمد السادس يتعمد خلق الصراع مع الجزائر لذر الرماد في العيون»

أطلق وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية، محمد سالم ولد السالك، تصريحات نارية ضد نظام «المخزن»، أين قال إن السلطات المغربية تستخدم الدعارة والمخدرات من أجل محاربة ثورة الشعب الصحراوي ونضاله الهادف لتقرير المصير وتحقيق الاستقلال، مؤكدا بأن نظام «المخزن» قد سخر شرف المغاربة والمغربيات من أجل خدمة حربه الهمجية ضد الشعب الصحراوي، مؤكدا أن النهج الذي يسلكه نظام المخزن سيقوده لا محالة إلى السقوط والهلاك.

قال ولد السالك، خلال الندوة الصحافية التي نظمها أمس بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر العاصمة، إن النهج الصبياني الذي اختاره ملك المغربي محمد السادس سيقوده هو وحكمه وعرشه إلى الهلاك والسقوط، مؤكدا بأن استخدام المخدرات والدعارة وبيع شرف المغاربة لمحاربة الشعب الصحراوي لن يعود بالخير لا على الشعب الصحراوي ولا على الشعب المغربي. وفي هذا السياق، أكد ذات المتحدث بأن تنكر نظام المخزن الحالي لاتفاق السلم الذي تم توقيعه بين البلدين، سيؤدي إلى مزيد من العزلة للمغرب على الصعيد الدولي والإقليمي، ومزيد من الجهل والفقر للشعب المغربي، مؤكدا بأن الشعب الصحراوي صاحب حق ولن يوقفه عن نضاله أي ابتزاز من نظام المخزن مهما كانت طبيعته.

وفي سياق ذي صلة، اتهم ولد السالك السلطات الفرنسية بعرقلة مساعي القمة الخامسة للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي المبرمجة في كوت ديفوار، خلال يومي 29 و30 من شهر نوفمبر الجاري، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة الفرنسية هو تحد للاتحاد الإفريقي الذي فصل في هذا الأمر بالإجماع.

وفي الأخير، تساءل ذات المسؤول عن جدوى المحاولات التي يقوم بها نظام «المخزن» لتوريط الجزائر في الصراع بينه وبين الجهمورية العربية الصحراوية، مؤكدا بأن «المخزن» هدفه تشويه صورة الجزائر وتغيير وجه الصراع عن مساره للفت الأنظار وتغيير أصل القضية.