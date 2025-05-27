المخزن يخرج عن الصف.. وقفة عرفة بالجمعة وعيد الأضحى يوم السبت

أعلن نظام المخزن، اليوم الثلاثاء، أن عيد الأضحى في المغرب سيكون يوم السبت 7 جوان 2025.

وجاء هذا القرار من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية التي أعلنت أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 7 جوان.

ويعَدُّ المغرب البلد العربي الوحيد الذي أعلن عيد الأضحى يوم السبت 7 جوان. علما أن وقفة عرفات بمكة المكرمة ستكون يوم الخميس 5 جوان، بحسب ما أعلنت المملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت جميع الدول العربية والإسلامية الجمعة 6 جوان موعدا لعيد الأضحى باستثناء المغرب وماليزيا وسلطنة بروناي.

وسبق لنظام المخزن أن قرر حرمان المغاربة من سنة نحر الأضاحي بحجة حماية الثروة الحيوانية.

وبهذا القرار الغريب سيكون الحجاج المغاربة في وقفة عرفة يوم الخميس على أن يحتفلوا بعيد الأضحى يوم الجمعة فيما يحتفل اهاليهم في المغرب بالعيد اليوم الموالي.