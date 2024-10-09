المدرب المالي “إيريك شيل” يصل إلى وهران

حّل ظهر اليوم الأربعاء، التقني المالي إيريك سيكو شيل، بمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة” تحسبا لترسيم التحاقه بالعارضة الفنية للمولودية المحلية.

وتوصلت إدارة مولودية وهران، في الأيام القليلة الماضية. لاتفاق رسمي مع إيريك سيكو شيل، من أجل خلافة يوسف بوزيدي، الذي فسخ عقده بطريقة ودية.

وكانت نادي “الباهية” قد أعلن مباشرة بعد التعثر في داربي الغرب، أمام أولمبي الشلف، عن فسخ عقد بوزيدي بالتراضي. وهو الذي قاد الفريق لجمع 4 نقاط من أجل 3 جولات. بانتصار على شبيبة الساورة وهزيمة أمام ترجي مستغانم وتعادل أمام الشلف.

هذا ويرتقب أن يوقع المدرب المالي، عقده رسميا مع المولودية على أن يعقد ندوة صحفية بقاعة الندوات. بملعب “ميلود هدفي” بداية من الساعة 19:00.

وقد يكون المدرب الجديد للحمراوة، حاضرا في سفرية الفريق هذا الجمعة إلى العاصمة. لملاقاة المولودية المحلية في الجولة الـ 4، من أجل معاينة التشكيلة عن قرب من مدرجات “نيلسون مانديلا” ببراقي.