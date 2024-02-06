المدرب بلعيد يعتذر لإدارة وأنصار مولودية البيض

اعتذر المدرب عبد الحق بلعيد، لإدارة وأنصار مولودية البيض، بسبب عدم قدرته على استئناف مهامه على رأس النادي، بسبب معاناته جراء العملية الجراحية التي خضع لها.

وكان بلعيد، قد أجبر على الخضوع لعملية جراحية، عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة مساعده خالد مفتاح وحارس الفريق، زكريا بوزياني، اثر انقلاب حافلة الفريق في طريقها إلى تيزي وزو، ديسمبر الماضي.

وكشفت إدارة البيض، في بيان لها اليوم الثلاثاء. بأن المدرب عبد الحق بلعيد. اعتذر من إدارة وأنصار ومحبي النادي وودع أسرة نادي مولودية البيض بعد عدم تعافيه التام ومعاناته جراء العملية الجراحية.

كما أوضح ذات المصدر، بأن بلعيد، قاد تشكيلة “الفرسان” في 9 لقاءات هذا الموسم، حقق فيها 3 انتصارات و4 تعادلات منها 3 خارج الديار وهزيمتين.

مبرزة بأن هذه الحصيلة تعتبر جيدة لمدرب شاب يشق في طريقه. نحو الأفضل، وهو الذي وقف مع الفريق في محنته وجازف بصحته.

كما أشارت إلى أنها كانت تتمنى بقاءه وإكمال المشوار لكن قدر الله وما شاء فعل. وختمت: “من منبرنا هذا وباسم إدارة النادي. ونيابة عن أنصاره وجميع محبيه نتمنى الشفاء العاجل للشيخ عبد الحق. وان شاء الله العودة لميدان التدريب من الباب الواسع. على أعلى مستوى وتحقيق الألقاب والمزيد من التألق والنجاح”.