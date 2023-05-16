المدرسة العليا للإدارة تعلن عن مسابقة توظيف

أعلنت المدرسة العليا للإدارة، عن فتح مسابقة وطنية على أساس الإختبارات، لتوظيف حوالي 120 طالبا من الحاصلين على شهادة التعليم العالي. بعد متابعة تكوين لمدة ثلاث سنوات.

وحسب الإعلان الذي نشرته المدرسة العليا للإدارة، فان المسابقة تخص المترشحين الذين تبلغ أعمارهم 28 سنة على الأكثر، والمتحصلين على شهادات ليسانس أو مهندس دولة أو شهادة ماستر المدارس العليا ذات التكوين المدمج. أو شهادة معادلة في التعليم العالي في تخصصات مختلفة. هي الحقوق والعلوم السياسية والإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية والمالية والمحاسبة والمناجمنت.

كما تفتح المسابقة أمام الموظفين الذين يبلغ سنهم 32 سنة وأثبتوا 3 سنوات عمل. إلى جانب حصولهم على شهادة في التعليم العالي مع تخصيص نسبة 15 بالمائة من إجمالي المناصب المفتوحة في المسابقة.

بالنسبة للملف فيتكون من استمارة المعلومات ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول. نسخة من شهادة البكالوريا، ونسخة من شهادة إثبات الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية. بالإضافة كذلك إلى نسخة من قرار الترسيم بالنسبة للمترشحين مرفقة بترخيص بالمشاركة في المسابقة تسلمه الهيئة التي لها سلطة التعيين بسحب نموذج الترخيص من الموقع الإلكتروني للمدرسة.

وأعلنت المدرسة العليا من جهة أخرى أنه لا يقبل إلا تسجيل إلكتروني واحد. كما يحدد تاريخ اختتمام التسجيلات في المسابقة على أساس الإختبارا.ت عبر الأرضية الرقمية ب15 يوما كاملا ابتداء من تارخ صدور أول إعلان والذي كان يوم 15 ماي .

وبالنسبة للإختبار الشفهي فأفادت المدرسة العليا للإدارة أنه يتمثل في محادثة في الثقافة العامة مع لجنة إمتحان. تتضمن على وجه الخصوص المواضيع السياسية والإقتصادية والإجتماعية ومدته القصوى 20 دقيقة.

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