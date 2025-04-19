المدرسة الوطنية للإدارة تُنظم محاضرة علمية

نظّمت المدرسة الوطنية للإدارة، محاضرة علمية لفائدة تلاميذها، نشّطها مجيد سعادة، المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، حملت المحاضرة العملية عنوان: “أهمية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كأداة استراتيجية للتنمية الوطنية”.

وتناولت المحاضرة عدة محاور استراتيجية شملت التعريف بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم (SNAT)، أهدافه ومبادئه الأساسية، وآفاق تنفيذه في أفق 2030.

بالإضافة إلى التحديات التنموية والرهانات المرتبطة بتهيئة المجال الإقليمي.

وتم إثراء المحاضرة بنقاش علمي تفاعلي، حيث طُرحت عدة تساؤلات ومداخلات من الحضور.