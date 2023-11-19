المدعي العام للجنائية الدولية: 5 دول طلبت إحالة الأوضاع في فلسطين إلى المحكمة

أكد المدعي العام للجنائية الدولية، كريم أحمد خان، تلقيه طلبا من خمس دول لإحالة الأوضاع في فلسطين المحتلة جراء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، إلى المحكمة.

وأوضح كريم أحمد خان، خلال مؤتمر صحفي، أن طلب التحقيق في هجمات الاحتلال الصهيوني المغتصب، على غزة. قدمته كل من جنوب إفريقيا وبوليفيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي.

وكان كريم أحمد خان قد قال أنه لأكثر من عامين نقوم بالعمل على القضية الفلسطينية ونحاول أن نصل لحلول على قدر الإمكان”. مضيفا أن التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين مهم جدا بالنسبة لنا. لافتا إلى أنه لا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

للإشارة، فإنه حسب نظام روما الذي أسس لإنشاء محكمة الجنايات الدولية. فإنه من اختصاص المحكمة النظر فيما يندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ويحق لأفراد أو جماعة أو منظمة إحالة ملفات أو معلومات حول انتهاكات محتملة إلى المحكمة. لتحال بعدها إلى مدعي عام يتخذ القرار بشأن اختصاص المحكمة في النظر بالاتهامات أو المعلومات المقدمة.

ووصلت إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الأسبوع الماضي دعوى قضائية مكونة من 56 صفحة تطالب بفتح تحقيق حول عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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