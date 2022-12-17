المدية.. إنهاء مهام المدير العام للمدينة الجديدة بوغزول

تم اليوم السبت، إنهاء مهام المدير العام للمدينة الجديدة في منطقة بوغزول التابعةو لقصر البخاري في ولاية المدية.

كما جاء سبب إنهاء المهام، بعد التأخر المسجل في الإنطلاق في مشروع المدينة الجديدة.

وقدم وزير السكن طارق بلعريبي، سابقا، عرضا حول المدينة الجديدة بوغزول بالجلفة. وخلال الإجتماع درست الحكومة عرضا حول مدى تقدم إنجاز المدينة الجديدة لبوغزول التي من الـمتوقع أن تستقبل في آفاق 2030.

ومن المنتظر ان نحو 400 ألف عددا من السكان يقدر بنحو 400.000 ساكنا وضمان سوق لتشغيل أزيد من 122.000 شخصا.

كما ابرز الوزير خلال العرض ما تزخر به هذه الـمدينة من قدرات هائلة تجعلها تتبوأ مكانة مركز امتياز. وبما يمكنها من التوفر في آن واحد على فضاء للتنافسية موجّه للاستثمار وقطب جاذبية لسكان الهضاب العليا مثل أولئك الـمتواجدين في الشمال.

كما درست الحكومة سابقا، برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالـمدينة الجديدة لبوغزول.

ويتعلق الامر بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04ــ97 الـمؤرخ في 01/04/2004، والـمتضمن إنشاء الـمدينة الجديدة لبوغزول. وكذا مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06ــ232 الـمؤرخ في 04/07/2006، والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل الـمدينة الجديدة لبوغزول في الجلفة.

والمشروع التنفيذي الأول يتضمن تعديل مرسوم سابق رقم 04ــ97 المؤرخ في 2004 حول إنشاء الـمدينة الجديدة ببوغزول. بينما المشروع التنفيذي الثاني رقم 06ــ232 الـمؤرخ 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية. لإنجاز منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة ببوغزول.

وتضمن مشروع المرسومين إدماج بلدية بنهار بالجلفة في محيط الـمدينة الجديدة ببوغزول. كذا توسعة محيط المدينة الجديدة لتغطي مساحة 19.500 هكتار منها 6 آلاف هكتار مدرجة في محيط التعمير والتهيئة. تخصيص مساحة 12 ألف هكتار كمساحات مهيئة لتشكل محيط الحماية للمدينة الجديدة.بما سيسمح بتحسين نوعية البيئة والإطار الـمعيشي للسكان وجاذبية المدينة.