المدية: تفكيك 4 شبكات إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمهلوسات

تمكنت المصالح العملياتية بأمن ولاية المدية، في عمليات متفرقة، من وضع حد لنشاط أفراد 4 شبكات إجرامية، تمتهن بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية الأولى التي قامت بها فرقة البحث والتدخل. جاءت استغلالاً لمعلومات مفادها قيام 3 أشخاص بإدخال كمية من المؤثرات العقلية إلى مدينة المدية على متن مركبة.

تم إعداد خطة أمنية للإطاحة بهم، بعد ترصد وتتبع المركبة، تبين أن سائقها قام بتسليم كيس بلاستيكي لصاحب سيارة أخرى على مستوى المدخل الشمالي لمدينة المدية.

تفطن سائقها لعناصر الشرطة، وحاول التخلص من الكيس البلاستيكي برميه على حافة الطريق. ليتم توقيفهما واسترجاع الكيس البلاستيكي الذي ضبط بداخله كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. مقدرة بـ 690 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين. وتحويلهما إلى مقر الفرقة لمباشرة التحقيق الذي أفضى إلى توقيف شريكهم الثالث.

وفي عملية ثانية قامت بها الفرقة نفسها

على إثر معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة البرواقية. ليتم توقيف المشتبه فيه وضبط بحوزته كيمة من المخدرات (القنب الهندي) يقدر وزنها بـ 500 غرام. وكمية من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مبالغ مالية من عائدات الترويج.

ومواصلةً للمجهودات، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمدية، من الاطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 3 أفراد مشتبه فيهم، ينشطون في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية جاءت على إثر معلومات تفيد بوجود شخص يروج المؤثرات العقلية بأحد الأحياء الشعبية بمدينة المدية. وبالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة، تمت عملية الترصد وإعداد خطة، من خلالها تم توقيف المشتبه فيه الذي حاول الفرار، في حين لاذ شريكه بالفرار ودخل مسكنه.

وعلى إثر تنفيذ الإذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه.

تم ضبطه داخل المسكن، حيث أبدى مقاومة لعناصر الشرطة محاولا التخلص من المؤثرات العقلية. ليتم ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية المقدرة بـ 179 قرصا من المؤثرات العقلية بمختلف الأنواع وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية من عائدات الترويج. بعد مباشرة التحقيق مع المشتبه فيهما، تم تحديد هوية شريكهما الثالث وإيقافه.

وفي عملية قامت بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالبرواقية. إثر معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة البرواقية، ليتم الترصد له من طرف عناصر الفرقة وإيقافه مع ضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 60 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين.

وأسفرت العمليات إجمالا على ضبط وحجز ما يلي:

توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 21 و37 سنة.

حجز 500 غرام من الكيف المعالج (القنب الهندي).

حجز 1006 أقراص من المؤثرات العقلية بمختلف الأنواع.

ميزانين (02) يستعملان في وزن المخدرات.

أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والآحجام.

مبلغ مالي يقدر بـ: 265000.00 دج من عائدات الترويج.

هواتف نقالة.

ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقلميا. عن قضايا الحيازة النقل والتسليم لغرض المتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. الحيازة ونقل وتخزين المخدرات الصلبة والمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. لغرض البيع والمتاجرة باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال مع توافر ظرف العود.