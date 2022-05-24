المدية..توقيف 3 أشخاص وحجز 8000 قرص مهلوس بالبرواقية
فككت مصالح الدرك الوطني بالبرواقية من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في ترويج المهلوسات مكونة من ثلاث اشخاص وحجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة.
وتعود حيثيات القضية بعد استغلال لمعلومات مؤكدة واردة إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالبرواقية ، مفادها قيام شخصين بتمرير شحنة من المؤثرات العقلية على متن سيارة قادمة من احدى الولايات الداخلية بإتجاه ولاية البليدة.
وعلى اثر ذلك تم وضع خطة محكمة لرصد المركبة محل المعلومات. ليتم توقيفها على مستوى الطريق السيار شمال جنوب في شطره الرابط بين بلديتي قصر البخاري والبرواقية.
وبعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مقدرة 7950 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ ، مخبأة بإحكام تحت غطاء المحرك.
وعائدات مالية مقدرة بـ 15000 دج وهواتف نقالة على الفور تم توقيف المشتبه فيهما وإقتيادهما إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثلاث دوائر المواصلة التحقيق.
هذا الأخير أفضى إلى توقيف مشتبه فيه ثالث، ليتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بوسيف عن جناية حيازة وبيع وعرض للبيع وشراء قصد البيع والتخزين والتسليم والسمسرة والنقل لمؤثرات عقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة.
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تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة وزرة بالمدية، بحر الأسبوع. من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب بيان لذات المصالح بالمدية، فإن الشبكة تتكون من 08 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 23 و 40 سنة. حيث تعود وقائع القضية إلى استغلال معلومات تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط شباب أحياء مدينة وزرة.
ليتم مباشرة عمليات البحث والتحري رفقة عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية. بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا. أين تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت قوات الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهم و مكان تواجدهم. بالإضافة كذلك فقد تم الإطاحة بهم في حالة تلبس بالجرم.
كما تم القيام بعمليات تفتيش لمقرات سكناهم بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية. أين تم العثور على كمية من المخدرات و أسلحة البيضاء و مؤثرات عقلية. الموقوفون أقروا بالجرم المنسوب إليهم، واعترفوا عن بقية شركائهم المكلفين بنقل المخدرات في عمليات الترويج. كما تم توقيفهم على متن مركباتهم التي كانت تستعمل لتنقل أفراد الشبكة الإجرامية ونقل السموم.
كما أسفرت العملية عن توقيف 08 أشخاص مشتبه فيهم، وحجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية. ومبلغ مالي من عائدات الإتجار بالسموم. بالاضافة كذلك إلى أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام وهواتف نقالة كانت تستعمل في إتصالات أفراد الشبكة الإجرامية، مع حجز مركبتين كانتا تستعملان في تنقلاتهم بالمدية.
وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. أين تم إيداع 05 منهم الحبس المؤقت. ووضع ثلاثة اخرين تحت الرقابة القضائية.