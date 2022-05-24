المدية..توقيف 3 أشخاص وحجز 8000 قرص مهلوس بالبرواقية 

فككت مصالح الدرك الوطني بالبرواقية من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في ترويج المهلوسات مكونة من ثلاث اشخاص وحجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة.

وتعود حيثيات القضية بعد استغلال لمعلومات مؤكدة واردة إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالبرواقية ، مفادها قيام شخصين بتمرير شحنة من المؤثرات العقلية على متن سيارة قادمة من احدى الولايات الداخلية بإتجاه ولاية البليدة.

وعلى اثر ذلك تم وضع خطة محكمة لرصد المركبة محل المعلومات. ليتم توقيفها على مستوى الطريق السيار شمال جنوب في شطره الرابط بين بلديتي قصر البخاري والبرواقية.

وبعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مقدرة 7950 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ ، مخبأة بإحكام تحت غطاء المحرك.

وعائدات مالية مقدرة بـ 15000 دج وهواتف نقالة على الفور تم توقيف المشتبه فيهما وإقتيادهما إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثلاث دوائر المواصلة التحقيق.

هذا الأخير أفضى إلى توقيف مشتبه فيه ثالث، ليتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بوسيف عن جناية حيازة وبيع وعرض للبيع وشراء قصد البيع والتخزين والتسليم والسمسرة والنقل لمؤثرات عقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة.

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