المدية.. حادث مرور خطير يخلف 6 جرحى بالطريق السيار شمال  جنوب

خلف حادث مرور خطير ستة جرحى بالمكان المسمى ماسكوني طريق وطني رقم 01 بلدية بن شكاو دائرة وزرة. كما وقع الحادث بعد اصطدام تسلسلي بين سياراتين سياحيتين وشاحنتين وحافلة وسيارة إسعاف تابعة لقطاع الصحة ببحبح.

وتتراوح أعمار ضحايا بين 6 سنوات و43 سنة لهم إصابات متعددة. والضحية السادسة من جنس ذكر 26 سنة له إصابة خطيرة في الرأس. أين تم إسعافهم من طرف وحدات الحماية المدينة ونقلهم إلى مستشفى البرواقية.

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وقامت وحدات الحماية المدنية بـ1438 تدخل، لأجل 799 حادث مرور، أدت إلى وفاة 39 شخص وجرح 937 آخرين، خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية. كما تم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور، في تبسة بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث.

فيما جرح 7 آخرين، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 15 حادث مرور. وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي، قامت وحدات الحماية المدنية بـ11515 تدخل. أين تم من خلالها إسعاف وإجلاء 13017 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ65 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية. تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي، لبس القناع الواقي وكذا التباعد الإجتماعي.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ99 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

في حين، قامت ذات المصالح بـ719 تدخلا سمحت بإخـماد 448 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة، أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 69 تدخل إثر 45 حريق.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، في مجال العمليات المختلفة بـ5948 تدخـل لتغطية 5203 عملية إسعاف و إنقاذ 372 شخص من الخطر.

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