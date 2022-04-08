المدية..حجز أكثر من 4 قناطير من السميد الفاسد بقصر البخاري 

أتلف أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة وترقية الصادرات بدائرة قصر البخاري بولاية المدية، أمس، أكثر من 4 قناطير من دقيق منتهي الصلاحية لدى تاجر مختص في صناعة الحلويات الشرقية.

وفي هذا السياق أظهر التحقيق مع صاحب السميد بأن هذه المادة المحجوزة،كانت تحوي على حشرة الكوز،وكانت وستسعمل في صناعة الزلابية ومختلف الحلويات.

أين تم سحبها واتلافها في المفرغة العمومية ببلدية قصر البخاري،كما تم استدعاء التاجر المخالف لمقر المفتشية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية.

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