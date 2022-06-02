المدية..وفاة طفل غرقا في بركة مائية بأولاد ابراهيم 

لقي طفل يبلغ من العمر 14 سنة مصرعه، اليوم الخميس، اثر سقوطه في حوض مائي معد للسقي باولاد ابراهيم بمنطقة واد البسباس في المدية.

ويوجد الحوض المائي داخل محيط السقي لأرض فلاحية مسيجة، وحسب معلومات النهار فان الطفل توجه رفقة اطفال اخرين من اجل السباحة. حيث تم انشتاله جثته وتحويله الى مستشفى المدية.

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تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة وزرة بالمدية، بحر الأسبوع. من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح بالمدية، فإن الشبكة تتكون من 08 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 23 و 40 سنة. حيث تعود وقائع القضية إلى استغلال معلومات تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط شباب أحياء مدينة وزرة.

ليتم مباشرة عمليات البحث والتحري رفقة عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية. بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا. أين تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت قوات الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهم و مكان تواجدهم. بالإضافة كذلك فقد تم الإطاحة بهم في حالة تلبس بالجرم.

كما تم القيام بعمليات تفتيش لمقرات سكناهم بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية. أين تم العثور على كمية من المخدرات و أسلحة البيضاء و مؤثرات عقلية. الموقوفون أقروا بالجرم المنسوب إليهم، واعترفوا عن بقية شركائهم المكلفين بنقل المخدرات في عمليات الترويج. كما تم توقيفهم على متن مركباتهم التي كانت تستعمل لتنقل أفراد الشبكة الإجرامية ونقل السموم.

كما أسفرت العملية عن توقيف 08 أشخاص مشتبه فيهم، وحجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية. ومبلغ مالي من عائدات الإتجار بالسموم. بالاضافة كذلك إلى أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام وهواتف نقالة كانت تستعمل في إتصالات أفراد الشبكة الإجرامية، مع حجز مركبتين كانتا تستعملان في تنقلاتهم بالمدية.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. أين تم إيداع 05 منهم الحبس المؤقت. ووضع ثلاثة اخرين تحت الرقابة القضائية.