المدية.. 11 جريحا في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين

أصيب 11 شخصا، اليوم الأحد، في حادث مرور بولاية المدية، حسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 60 بالمكان المسمى عين الكبيرة، بلدية و دائرة عين بوسيف.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين (خط عين بوسيف-البليدة)، مخلفا إصابة 11 شخصا من الجنسين تتراوح أعمراهم مابين 06 سنوات و 60سنة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. يضيف البيان.