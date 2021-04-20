المديرة العامة للغرفة التجارية تستقبل المستشار الاقتصادي لدى سفارة ايران

استقبلت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول، اليوم الثلاثاء، المستشار الاقتصادي لدى سفارة ايران قاسم تاغفاي بمقر الغرفة.

وركز الاجتماع، على ضرورة إعادة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري الإيراني الذي يعد آلية مهمة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين.

بالإضافة إلى دراسة مشاريع الاستثمار والشراكة مع الشركات الإيرانية المهتمة بالسوق الجزائري سيما في قطاعات الزراعة والمولدات الكهربائية.

والصناعات الصيدلانية والهندسة والبناء وذلك بإدماج رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة.

واتفق الطرفات على عقد سلسلة من اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الايرانيين عبر تقنية التحاضر عن بعد لتقييم المشاريع.