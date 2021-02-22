المديرية العامة للأمن الوطني تحذر مستعملي الطريق من سوء الأحوال الجوية

حذرت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم في بيان لها مستعملي الطريق من الأخطار الناجمة من سوء الأحوال الجوية.

وأوضح بيان ذات المديرية أن بعض ولايات وسط وشرق الوطن ستشهد إضطرابات جوية وذلك حسب النشرية الخاصة لمصالح الأرصاد الجوية.

وبهذا تعلم المديرية العامة للأمن الوطني كافة مستعملي الطريق أخذ الحيطة والحذرت أثناء السياقة بسبب سوء الأاحوال الجوية.

كما ذكرت المديرية في بيانها السواق وناقلي المسافرين والبضائع التقيد بالإرشادات التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية

وذلك من خلال عدم إستعمال السرعة في القيادة أثناء سقوط الأمطار، مع احترام مسافة الأمان بين المركبات.

والاحترام الصارم لإشارات المرور داخل التجمعات السكنية وبالقرب من المدارس والمؤسسات التعليمية.

وفي ذات السياق تذكر المديرية أصحاب الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة وتفادي التجاوزات الخطيرة عند القيادة، بما يحفظ سلامتهم.