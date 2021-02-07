المديرية العامة للأمن الوطني تحيي اليوم العالمي للأنترنت الآمن

أحيت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم العالمي للإنترنت الآمن، المصادف لـ 05 فيفري من كل سنة مواصلة لجهودها الدؤوبة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد الإحتفال عبر موقعها الإلكتروني وصفحتيها الرسميتين على الفايسبوك وتويتر.

وأضاف البيان، أن المديرية تسعى لتعزيز الوعي لدى الأطفال والشباب بطرق الإستخدام الآمن لشبكة الأنترنت والإستفادة منها.

كما اغتنمت المديرية الفرصة، للتذكير بأن ترك الطفل بدون رقابة عند استخدامه للانترنت، يجعل منه عرضة للاستغلال من قبل بعض مجرمي الفضاء الأزرق.

بالإضافة إلى الإبتزاز الإلكتروني والاستدراج عبر بعض الألعاب الإلكترونية الخطيرة التي تؤثر سلبا على نموه النفسي والعقلي.

وأوضحت المديرية، أن إتساع رقعة إستعمالات الإنترنت، أصبحت بيئة خصبة لتعليم الأطفال وتوسيع مداركهم وتمكينهم من التعلم.

كما أصبح الإنترنت يساهم بقسط وافر في تنمية شخصية الطفل وبنائها بشكل صحيح، مما يفرض وجوبا مرافقتهم.