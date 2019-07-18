المديرية العامة للأمن الوطني تضع مخططا أمنيا بمناسبة مقابلة نهائي «الكان»

أكّدت أنها ستعمل على تأمين المواطنين وتوفير الجوّ الملائم لمتابعة المقابلة

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة مقابلة نهائي كأس إفريقيا للأمم 2019، التي ستجمع المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره السنغالي مخططا أمنيا.

يتماشى مع الحدث الرياضي لتأمين المواطنين وتوفير الجو الملائم لمتابعة المقابلة في الأماكن العمومية والمرافق الرياضية، وهذا بداية من ليلة الخميس إلى الجمعة 19 جويلية 2019.

تدعو المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، مستعملي الطريق والمناصرين للالتزام بقواعد قانون المرور، والسياقة السليمة لتفادي مآسي الطرقات.

كالتي سجلت بأسف كبير عشية مباراة النصف النهائي بولاية جيجل، وينتظر خلال أجواء مقابلة النهائي من مستعملي الطريق،

رفع درجات الانتباه والحذر خلال تنقلاتهم التي تقترن بظرف الليل وغمرة المناصرة للفريق الوطني، مما يقلل

من قدرات القيادة والرؤية ليلا، وأيضا تفادي المناورات الخطيرة واستعمال الهاتف أثناء السياقة سواء للتواصل أو لأخذ صور ومشاهد معينة للحدث، مما يتسبب في حوادث مرور مؤلمة.

وتطلب المديرية العامة للأمن الوطني أيضا من مستعملي الطريق والسائقين، في مفترقات الطرق ومخارج المجمّعات السكنية

والممرات القليلة الإنارة والانتباه الشديد لحركة الدراجات النارية والمشاة والتحلي بالممارسات الحسنة أثناء التعامل والقيادة.

ولتفادي أي إضرار بالسلامة الجسدية للمواطنين، يرجى تجنب بعض التصرفات التي تنتهي بإلحاق أضرار بالنفس وبالغير،

منها تسلّق الأعمدة الكهربائية واعتلاء شرفات المباني والاستعمال العشوائي وغير المرخص لأي مواد قابلة للاشتعال، خاصة

في الأوساط المغلقة والقاعات. وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني وضعها تشكيلا أمنيا موسعا يتطابق وطبيعة المناسبة،

مما يمكنها من مواجهة بحزم أي سلوك يضع حياة المواطنين في خطر وأملاكهم عرضة للضرر أو أي خرق لقواعد قانون المرور.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني مرافقة المواطنين في هذا العرس الرياضي التاريخي، بضمان حماية المواطن والممتلكات

والحد من حوادث المرور، وتناشد مختلف وسائل الإعلام الوطنية لتكثيف برامج التوعية والإرشاد والمساهمة في توجيه

الرأي العام لتسهيل عمل فرق الشرطة وتفهم بعض التدابير الاحترازية التي ستتخذ ضمن المخطط الأمني المسطر بالمناسبة.