المديرية العامة للأمن الوطني تطلق الإستبيان الإلكتروني لقياس الشعور بالأمن

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، الإستبيان الإلكتروني لقياس الشعور بالأمن، وذلك عبر المنصة المستحدثة في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني. في إطار ترقية الخدمة الشرطية وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين، و بشعار “لأن المواطن شريك في المعادلة الأمنية”.

وأشارت المديرية في بيان لها، أن المنصة مصممة بواجهة سلسة تتيح للمواطن ملء الإستبيان بكل سهولة وبخطوات بسيطة. كما يهدف هذا الاستبيان إلى تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بموضوعية وبكل خصوصية حول مستوى شعورهم بالأمن. بما يساهم في تطوير الأداء الأمني والإرتقاء بجودة الخدمات الشرطية المقدمة. وتوجيه الجهود العملياتية وفق مقاربة تشاركية تجعل المواطن فاعلا في ترقية آداء المرفق العام.

وللمشاركة في الإستبيان، يُرجى الدخول إلى الرابط : www.algeriepolice.dz/qnss

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور