المديرية العامة للأمن الوطني تطلق مسابقة لتوظيف الأعوان المتعاقدين

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين رتبة عامل مهني من المستوى الأول.

وقالت المديرية في بيان لها، إن المسابقة بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي، على أساس الإنتقاء وبناء على دراسة الملف.

وأضاف البيان أن المصالح المعنية بعملية التوظيف هي المصالح الجهوية للمالية والتجهيز بكل من الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، بشار ورقلة، تمنراست.

ويمكن للراغبين في التسجيل بالمسابقة تحميل وطبع إستمارة المشاركة في المسابقة وكذا الإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف. وذلك عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام وتويتر.

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أقدم ليلة الخميس المنصرم إلى الجمعة شرطي على إطلاق النار من مسدسه الشخصي على شابين بباب الوادي في العاصمة. مما تسبب في وفاتهما بعين المكان. وأصيب شخصين آخرين.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أنها فتحت تحقيقا على إثر حادثة إصابة شخصين بطلقات نارية أدت إلى وفاتهما. وكذا إصابة شخصين آخرين بجروح خفيفة، من بينهم فتاة. ليلة أمس الخميس في حدود الساعة العاشرة ليلا بباب الوادي بالجزائر العاصمة.

وأضاف البيان، أنه تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، فقد تم وضع عون الشرطة المشتبه فيه تحت التوقيف للنظر (GARDE A VUE). كما أن المشتبه فيه تقدم بمحض إرادته إلى مصالح الضبطية القضائية.

كما أضافت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستفيد الرأي العام بكل جديد في شأن هذه القضية. بعد موافقة وكيل الجمهورية.

من جهتها تقدمت المديرية العامة للأمن الوطني بتعازيها الخالصة إلى عائلتي الضحيتين، مشيرة إلى أن مصالحها المختصة قد تكفلت بالشخصيين المصابين.

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