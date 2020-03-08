المديرية العامة للأمن الوطني تكذّب استعمال القوة مع المتظاهرين

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المديرية العامة للأمن الوطني تكذّب استعمال القوة مع المتظاهرين
بقلم أمينة لعلالي

كذّبت مديرية العامة للأمن الوطني ما روج على مواقع التواصل الإجتماعي، أن مصالح الأمن استعملت القوة مع المتظاهرين.

ووضح المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أن قواتها سجلت مسيرات غير مرخصة بأحد شوارع العاصمة.

مشيرة، في ذات البيان أن هذه المسيرة عرقلت حركة المرور، وتسببت في غلق بعض المحلات التجارية.

ما دفع مصالح الشرطة بالتدخل وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وجاء أيضا في البيان، أنه تم توقيف عدد من المشاركين في المسيرة،حيث خضعوا لدراسة حالتهم وإخلاء سبيلهم في نفس اليوم.

فيما سيقدم البعض منهم إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في حالتهم.


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