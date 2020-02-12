المديرية العامة للأمن توضح حول الشرطي الذي بترت يده بعين تموشنت

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن وقائع الفيديو المتداول لشرطي من ولاية عين تموشنت تعود لتاريخ 07/02/2020.

وقالت المديرية في بيان لها أن الشرطي تعرض للاعتدا من طرف شخص اخر خارج اوقات العمل.

وقالت المديرية في بيانها أنها تكفلت بالشرطي وقامت بنقله إلى مستشفى أحمد مدغري بعين تموشنت، ثم إلى المستشفى الجامعي بوهران.

وبعد المعاينة الطبية لحالته استخلص الاطباء استحالة إعادة زرع اليد المبتورة، لكن افراد عائلة الشرطي نقلوه الى عيادة خاصة فشلت في زرع اليد.

وقالت المديرية العامة للأمن أن مصالحها الطبية على المستوى المركزي و الجهوي تكفلت بحالة الشرطي وعائلته طبيا ونفسيا في إطار الخدمة الاجتماعية والصحية المقدم لمنتسبي القطاع.