المديرية العامة للبريد: يومان راحة لعمال البريد و25 بالمائة من الأجر القاعدي منحة مردودية فردية

أعلنت المديرية العامة لبريد الجزائر عن مخرجات الاجتماع الذي ضم المديرة العامة لبريد الجزائر وإطارات من المؤسسة وممثلين عن اللجنة الانتخابية للنقابة.

وحسبما جاء في البيان فإنه عقب الاجتماع الذي تم اليوم برئاسة المديرة العامة وإطارات المؤسسة وأعضاء اللجنة الانتخابية للنقابة تم اتخاذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالمطالب التي رفعها عمال بريد الجزائر والتي جاءت كالآتي:

25 بالمائة من الاجر القاعدي بالنسبة لمنحة المردويوية الفردية وفقا للتقييم الفردي.

15 بالمائة من الاجر القاعدي بالنسبة لمنحة المردودية الجماعية ووفقا لتقييم المردود الجماعي.

كما سيتم تمكين كل عامل من يومين راحة أسبوعيا بعد شهر رمضان مع ضمان استمرارية الخدمة على مستوى مكاتب البريد.

وحسب ذات البيان فسيتم تسوية وضعية جميع العمال الذين يشغلون مناصب غير تلك المحددة في مقررات تعيينهم قبل 31 ماي 2021.

كما سيتم العمل على توضيح كيفية تطبيق المادة 104 من القانون الداخلي المتعلق بحالات التوقيف التحفظي، وحماية العمال من التوقيف التعسفي.

وتضاف إلى هذه الإجراءات المنحة التحفيزية التي تم صب جزء منها خلال شهر رمضان الكريم.

كما قررت المديرية العامة للبريد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل عامل يمتنع عن العودة لمنصب عمله.