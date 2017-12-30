المديرية العامة للضرائب: ارتفاع أسعار الوقود له تأثير على القدرة الشرائية

أكد المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة أن ارتفاع أسعار الوقود سيكون لها تأثير “طفيف” على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرز زيكارة اليوم السبت في منتدى “ألجيري إيكو” أن “ارتفاع أسعار الوقود ليس بتلك الصورة التي يريد البعض أن يصورها.

كما أوضح ذات المسؤول أن التأثير على أسعار النقل وبعض المنتوجات سيكون طفيفا خاصة وأن الكثير من القطاعات يستفيدون من دعم تكلفة الوقود والنقل.

وكشف المدير العام أن صندوقا خاصا تموله الرسوم على السيارات الجديدة سيوجه لدعم النقل المشترك ليتم بذلك امتصاص أثر ارتفاع أسعار الوقود.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2018 قد أدرج ارتفاعا للرسم على المنتوجات البترولية يطبق على الوقود حيث تبلغ هذه الزيادة بـ 5دج للتر الواحد للبنزين و2دج بالنسبة للمازوت.

وبخصوص ارتفاع أسعار بعض المنتوجات خلال الأشهر الاخيرة أرجع زيكارة السبب إلى المضاربة التي يمارسها بعض التجار.

الذين يرفعون الأسعار بأنفسهم ويقنعون المستهلكين أن قانون المالية هو السبب في ذلك.

وأكد نفس المسؤول فما يتعلق بملف الدعم أن عصر الدعم المعمم سينتهي عما قريب.

وأضاف أننا نعيش الآن مرحلة نهاية الدعم بكل أنواعه في حين ستبقى الطبقات الهشة تستفيد من هذا الدعم.