المديرية العامة للغابات: برنامج وطني لمكافحة الحرائق بداية من شهر جوان

حضرت المديرية العامة للغابات برنامجا وطنيا تحسبا لإنطلاق موسم مكافحة الحرائق لسنة 2021.

وخلال الإجتماع الذي ترأسه وزير الفلاحة مع المديرية العامة للغابات، فإن البرنامج يهدف إلى التقليل من حرائق الغابات.

وأضاف البيان، أن الأضرار التي لحقت بالفضاء الغابي سنة 2020، مست 43.919 هكتار خلال الموسم الماضي.

كما تسببت الحرائق في إتلاف أشجار مثمرة وحيوانات وخلايا لتربية النحل وغيرها من الأضرار.

وتحسبا لانطلاق موسم مكافحة الحرائق لسنة 2021 الذي ينطلق بداية شهر جوان القادم، حضرت المديرية العامة للغابات برنامجا وطنيا يشمل 40 ولاية.

ويتمثل البرنامج في وضع نظام تدخل يشمل 404 برج مراقبة، و 478 فرقة متنقلة للتدخل الأولي ،وكذا توفير 43 شاحنة صهاريج ذات السعة الكبيرة للتزويد بالمياه.

بالإضافة إلى إحصاء 2892 نقطة ماء على مستوى الغابات أو بالقرب منها، ووضع 878 ورشة عمل بتعداد 10218 عون قابلة للتجنيد في حالة الضرورة القصوى.