المدير الاقليمي لليونيسف يشيد جهود الجزائر في رعاية الطفولة

اكد المدير الاقليمي لليونيسف لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، غيرت شابلير أن رعاية الطفولة ورفاهيتها تحظى بمكانة هامة في الجزائر.

مشيرا الى التقدم المعتبر في مجال تجسيد حقوق الطفل في ميادين الصحة والتربية وحماية الطفولة.

و اشاد المسؤول الأممي بإنجازات ومكاسب الجزائر في مجال حقوق الطفل، مبرزا الجهود المستمرة المبذولة من أجل رعاية الطفولة ورفاهيتها”.

مشيرا الى أهمية الوسائل المتاحة لذلك والبرامج الجارية للرفع التحديات التي يمكن ان يواجهها الاطفال والمرهقين.

حسبما جاء في بيان للمنظمة الاممية عقب الزيارة التي قام بها مديرها العام الى الجزائر.

وأثناء هذه الزيارة تحادث شابلير مع شركاء اليونيسف بشأن وضعية الاطفال في الجزائر والبرامج التي تمت مباشرتها من اجل ضمان حقوقهم.

كما التقى بأطفال من خلال زيارة بعض الهياكل من بينها مدرسة ابتدائية و مركزا للأطفال المسعفين.

وخلال محادثاته مع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أشار كابلاير الى أن “الجزائر تساهم في التعليم الجماعي.

من خلال التربية المدنية والتحكم في كفاءات الحياة واحترام الثقافة من طرف الاطفال والمراهقين، البنات والذكور، باعتباره سر العيش معا.