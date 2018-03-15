المدير التنفيذي لأفريبول : فكرة انشاء آلية أفريبول انطلقت من الجزائر سنة 2013

أكد المدير التنفيذي للأفريبول، طارق أحمد شريف،اليوم بالعاصمة، أن الجزائر تؤدي دورا رائدا في مكافحة الارهاب والجريمة بكافة أنواعها.

مستدلا بدورها في انشاء عدة آليات وقرارات دولية واقليمية تهدف لمكافحة ظاهرة الارهاب لاسيما على مستوى الاتحاد الافريقي.

واشار طارق شريف في ختام أشغال الدورة التكوينية لأفريبول الى أن فكرة انشاء آلية أفريبول انطلقت من الجزائر سنة 2013.

وبخصوص هذه الدورة التكوينية أبرز ذات المسؤول، أنها تضمنت برنامج ثري وهام.

يسمح لرؤساء مكاتب الاتصال الوطنية لألية الأفريبول من اداء الأدوار المنوطة بهم على أحسن وجه.

مؤكدا أن أهم انجاز حققته هذه الدورة يتمثل في تفعيل نظام الاتصالات الشرطية “أف .سي .كوم” .

الذي يمكن من ربط هذه المكاتب بالأمانة العامة للأفريبول في كل ما يتعلق بالمعلومات المرتبطة بقضايا مكافحة الارهاب والجريمة بإفريقيا.