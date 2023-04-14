المدير الرياضي لروما: “عوار لاعب كبير وكان دائما قريبا من روما”

أكد المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، تياغو بينتو، الأخبار التي تحدثت عن اتفاق مسؤولي فريقه مع الدولي الجزائري، حسام عوار.

وارتبط اسم لاعب الخضر. الذي سيكون حرا من أي التزام الصيف المقبل، تزامنا ونهاية عقده مع ناديه الفرنسي أولمبيك ليون، بالانتقال إلى نادي روما الإيطالي.

وجاء الاعتراف على لسان المدير الرياضي. تياغو بينتو، الذي قال في تصريح خص به شبكة “سكاي سبورت” الإيطالي: “هل نحن في طريق التعاقد مع عوار؟ لا أريد أن أكون مثل فيراري، التي تقوم بكل شيء دون أن تفوز.”

كما واصل ذات المتحدث، حول صفقة عوار: “الوقت غير مناسب للحديث، إنه لاعب كبير، وكان دائما قريبا من من روما..سنرى ماذا سيحدث”.

وإن كان عوار، قد قام في الفترة الماضية، بزيارة منشئات نادي روما، رد المدير الرياضي لنادي العاصمة الإيطالية: “لا”.