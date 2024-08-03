المدير الرياضي لفولفسبورغ: “واثقون من قدرة عمورة على العودة سريعا”

أكد المدير الرياضي لنادي فولفسبورغ الألماني، سيباستيان شيندزيلورز، ثقته في قدرة الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، على العودة سريعا إلى الميادين.

وكان النادي الألماني، قد أعلن أمس الخميس. تعرض مهاجمه الجديد، لإصابة في التدريبات. والتي سيخضع على اثرها اليوم الجمعة. لفحوصات معمقة من أجل تشخيصها وتحديد مدة غيابه.

وقال شيندزيلورز: “من المؤسف بالطبع أن عمورة لا يستطيع التدرب مع الفريق في الوقت الحالي.. لقد كان أداؤه جيدا في الأسابيع الأولى من التحضيرات ونحن واثقون من أنه يستطيع العودة إلى الملعب في أسرع وقت ممكن.”

وواصل المدير الرياضي لفولفسبورغ. في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: “لدينا ما يكفي من اللاعبين الذين نثق فيهم بشكل كبير حتى يتمكنوا من تعويض هذه الخسارة”.