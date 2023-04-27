المدير الرياضي لمونشغلادباخ يبدي حسرته على مغادرة بن سبعيني

عبر المدير الرياضي لنادي بوريسيا مونشغلادباخ الألماني، رولاند فيركوس، عن حسرته للطريقة التي غادر بها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي غلادباخ، عبر تويتر اليوم الخميس، تصريحات فيركوس والذي قال بشأن الموضوع:”بالطبع نشعر بخيبة أمل عندما يغادر لاعب بوروسيا”.

وأضاف فيركوس:”لكن رامي بنسبيني عمل بجد لهذا النادي لمدة أربع سنوات، أدائه في المباريات المتبقية مع الفريق سيبين كيف سيغادر النادي وأنا متأكد أنه سيقدم كل مجهوداته”.