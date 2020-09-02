المدير العام الجديد لموبيليس يتسلم مهامه رسميا

تسلم اليوم الأربعاء، عادل دكالي رسميا مهامه مديرا عاما لمؤسسة اتصالات الجزائر للهاتف النقال “موبيليس”، خلفا لبلال مكيد.

وحسب بيان لـ”موبيليس”، نقله موقع التلفزيون العمومي، جرت مراسيم استلام مهام دكالي صباح اليوم بمقر الشركة بالعاصمة.

ويأتي تعيين دكالي في منصب الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر للهاتف النقال-موبيليس، تبعا لاجتماع الجمعية العامة لمجمع اتصالات الجزائر المنعقد أمس الثلاثاء.

أين تم تجديد أعضاء مجلس إدارة المجمع، الذي انعقد بعدها في دورة استثنائية.

وتم تنصيب كريم بيبي تريكي رئيسا مديرا عاما للمجمع، وحسين حلوان، رئيسا مديرا عاما لمؤسسة اتصالات الجزائر.