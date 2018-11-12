المدير العام لجريدة لكسبريسيون لـ”النهار”: “يجب وضع قانون جديد ينظم عمل المواقع الإلكترونية”

يرى المدير العام لجريدة “لكسبريسيون”الناطقة بالفرنسية، أحمد فتاني، أنه لابد من وضع قانون جديد يحدد شروط فتح مواقع الصحافة الإلكترونية، التي توشك على استخلاف الصحافة الورقية.

وقال أحمد فتاني في تصريح لـ”النهار” اليوم الإثنين، إن الصحافة الالكترونية هي مصدر المعلومة، ولهذا يجب أن يتوفر لدى صاحبها على الأقل 10 سنوات خبرة في مجال الصحافة و يكون متحصل على شهادة جامعية .

وتطرق المتحدث، لواقع الصحافة الجزائرية في السنوات الأخيرة ،حيث قال إنها تعيش أزمة خانقة خاصة الصحافة المكتوبة، التي انخفضت نسبة مقروئيتها إلى 7 بالمائة سنة 2006 ، في ظل منافسة الصحافة الإلكترونية.

إضافة إلى الأزمة المالية والإقتصادية التي تشهدها الجزائر، يقول- المتحدث – والتي أدت بدورها إلى تراجع نسبة الإشهار وتقليص عدد الجرائد .

كما انتقد مدير جريدة “ليكسبريسيون” بعض القنوات والمواقع الالكترونية، التي تقوم باستغلال منبرها للسب والشتم والتعرض للحياة الخاصة للأشخاص، مطالبا بصياغة قوانين تنظم عمل هذه القنوات والمواقع.