المدير العام لسونلغاز: تطوير نظام تنبيه داخلي للوقاية من الفساد

كشف شاهر بولخراص، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، إن الشركة تعمل على نظام تنبيه داخلي يسمح بجمع التقارير الصادرة عن الموظفين والمتعلقة بوجود سلوكيات أو مواقف مخالفة لقواعد المجمع.

وأضاف بولخراص، إن هيئته تعمل كذلك على تطوير مخطط مخاطر يهدف إلى تحديد وتحليل وترتيب أولويات المخاطر التي يمكن إن تعرض المجمع للاستدراج الخارجي بهدف الفساد.

وأكد ذات المسؤول، إنهم مقتنعون بأن دمج الأخلاقيات في نموذج أعمالهم وتطوير ثقافة النزاهة سيحافظ على إرثنا ويحد من مخاطر التورط والمسائلة القانونية.

كما أكد بولخراص، على إلتزام المجمع بالعمل في اطار احترام القيم والمسؤوليات، وفقا لما تمليه أخلاق المهنة، حيث اختار المجمع، نهجا يسمح بمنع أي تاكل في المسؤوليات في افعاله اتجاه المواطنين، وشركاء الشركة المحليين والأجانب.

وكشف ذات المسؤول، عن عمل المجمع على ترسيخ عدد من القواعد التنظيمية من خلال قانون الصفقات كما اعتمد قانون اخلاقيات العمل لضمان الوقاية الفعالة من الأعمال والممارسات غير الأخلاقية المعاقب عليها جنائيا ومنع وكشف أعمال الفساد واستغلال النفوذ والاختلاس والاستيلاء غير القانوني واختلاس الأموال العمومية.

وأكد بولخراص، إن للمجمع إجراءات رقابية محاسبية لضمان شفافية الحسابات.

ومن جهة أخرى، كشف بولخراص، عن دعم نموذج اقتصادي يعتمد على النظم البيئية ويركز على الاستدامة مدعما بالتكنولوجيا، كما يعمل المجمع على الاستثمار في مناطق جديدة دوليا.